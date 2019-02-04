Футбол

«Спортинг» согласился на переход Акуньи в «Зенит» за €16 млнГазета.Ru 11:25

Руководство лиссабонского "Спортинга" выразило желание продать защитника Маркоса Акунью петербургскому "Зениту", передает "Чемпионат". Клуб согласился на трансфер аргентинского футболиста за €16 млн.
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«Спортинг» готов продать Акунью «Зениту» за € 16 млн

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит «Спортингу» € 16 млн за Акунью. Сумма может возрасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Зарплата 27-летнего игрока в российском клубе должна была составить € 2,5 млн в год.
Чемпионат09:05

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Обзор главных событий дня в футболе, 4 января 2019 года

Чемпионат16:00

«Спортинг» согласился на переход Акуньи в «Зенит» за €16 млн

Газета.Ru11:25

«Чемпионат»: «Спортинг» готов продать Акунью «Зениту» за 16 млн евро, хотя отклонил такое предложение в январе

Sports.ru11:54

СМИ: «Спортинг» готов продать Акунью в «Зенит» за €16 млн

RT на русском10:17

«Зенит» еще может приобрести Акунью

Soccer.ru09:39

«Спортинг» готов продать Акунью в «Зенит» за 16 млн евро и ждет предложение питерцев

Sport24.ru11:01

А ведь с Акуньей далеко не всё ясно: «Спортинг» еще надеется, что «Зенит» не пожалеет денег

Спорт уик-энд10:04
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Центробанк запустил робота для того, чтобы находить в интернете нелегальные финансовые организации и проекты, у которых есть признаки финансовых пирамид.
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Обновлено в 06:55
Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.
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Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

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Авто

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Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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Общество

Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками воды

Мошенники обзванивают квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время поверки счетчиков и им грозит отключение воды, после чего предлагают за плату проверить или заменить счетчики.
Обновлено в 19:53
Авто

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Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.
Обновлено в 04:12
Транспорт

«Уральские авиалинии» временно ограничат питание пассажиров на борту

В рейсе длительностью от двух до четырех часов пассажирам исключены сок и газированная вода, горячее питание будет заменено на холодное.
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Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
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Космос

Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете

Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Три человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Канаде

В результате схода поезда с рельсов погибли три человека — инженер, проводник и проводник-стажер.
Обновлено в 20:13
Общество

Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

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Авто

LADA Vesta подешевела в новых комплектациях

Универсал LADA Vesta SW в начальной версии Classic с пакетом Start (вкл. кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, подогрев передних сидений, спойлер и рейлинги) подешевел на 28 тыс. рублей – до 676 900 рублей.
Обновлено в 04:41
Общество

Ozon отменил бесплатную доставку товаров

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Происшествия

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Чеченские таксисты написали письмо республиканским властям против выхода на региональный рынок крупнейшего в России агрегатора «Яндекс.Такси», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:30
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция для владельцев гаджетов Apple

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция безопасности для владельцев гаджетов от компании Apple.
Обновлено в 10:17
Наука

Половина Мирового океана поменяет цвет из-за глобального потепления

Обновлено в 15:22
Музыка

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Вдова Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа рэпера.
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Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
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Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
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Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД

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Общество

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В соцсетях публикуют ролики, на которых зайцы беззаботно прыгают близ жилых домов на окраине Москвы.
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В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
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Обновлено в 13:06
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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