Витория Португальский футбольный клуб

Португальский футбольный клуб из города Гимарайнш в округе Брага на севере Португалии. Клуб был основан в 1922 году, гостей принимает на арене Афонсу Энрикиш, вмещающей 30 286 зрителей. В Португалии команду обычно называют «Витория Гимарайнш», чтобы не путать с другой «Виторией» из Сетубала.