«Спортинг» обыграл «Порту» в финале Кубка ПортугалииМатч ТВ вчера в 15:24

Лиссабонский «Спортинг» переиграл «Порту» в финальном матче Кубка Португалии, который прошел в городе Оэйраш. Для «Спортинга» эта победа стала 17-й в истории в этом турнире.

Армия и оружие В Чаде шесть человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва мины Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Wihda.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Музыка Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Шоу-бизнес Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Общество Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.

Экономика Бизнесмен Леван Турманидзе покинул пост директора турагентства «Летур» Известный омский бизнесмен Леван Турманидзе расстался с должностью директора туристического агентства ООО «Летур».

Происшествия Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.

Армия и оружие Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Авто В России в апреле выросли продажи Renault на 5% Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Общество Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.

Происшествия В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.

Футбол «Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи» Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".

Авто Аналитики перечислили предпосылки для доминирования электромобилей в будущем Ожидаемые объемы продаж электромобилей к 2040 году на 14 млн единиц превысят продажи автомобилей с ДВС, считают аналитики.

Происшествия Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").

Спорт Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.

Футбол Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний «Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.