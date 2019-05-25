Футбол

«Спортинг» обыграл «Порту» в финале Кубка ПортугалииМатч ТВ вчера в 15:24

Лиссабонский «Спортинг» переиграл «Порту» в финальном матче Кубка Португалии, который прошел в городе Оэйраш. Для «Спортинга» эта победа стала 17-й в истории в этом турнире.
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Тренер «Порту» после гола в финале Кубка Португалии передал на поле футболку Касильяса

Матч ТВвчера в 22:00

«Спортинг» обыграл «Порту» и в 17-й раз завоевал Кубок Португалии

Советский спортвчера в 16:18

«Спортинг» завоевал Кубок Португалии, одолев «Порту» в серии пенальти

Чемпионатвчера в 15:24

«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, по пенальти обыграв «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 15:39

«Спортинг» победил «Порту» и в 21-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу

ТАССвчера в 15:26

«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»

РИА Новостивчера в 15:52

«Спортинг» обыграл «Порту» в серии пенальти и завоевал Кубок Португалии

Sport24.ruвчера в 15:23
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Армия и оружие

В Чаде шесть человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва мины

Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Wihda.
Обновлено в 03:46
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика

Бизнесмен Леван Турманидзе покинул пост директора турагентства «Летур»

Известный омский бизнесмен Леван Турманидзе расстался с должностью директора туристического агентства ООО «Летур».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Авто

В России в апреле выросли продажи Renault на 5%

Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.
Обновлено в 05:14
Политика

В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо

Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:00
Футбол

«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»

Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Баскетбол

Впервые в истории матч финала НБА пройдет за пределами США

Ранее «Рэпторс» в финальной серии Восточной конференции победили «Милуоки» со счетом 4-2.
Обновлено в 02:42
Авто

Аналитики перечислили предпосылки для доминирования электромобилей в будущем

Ожидаемые объемы продаж электромобилей к 2040 году на 14 млн единиц превысят продажи автомобилей с ДВС, считают аналитики.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла

Обновлено в 04:53
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
Обновлено в 04:21
Спорт

Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Футбол

Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции

Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Футбол

ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков, Бийол и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний

«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Футбол

The Sun: Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва получил предложение от катарского клуба, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:52
Политика

«Охота» на бывшего вице-канцлера Австрии велась с 2015 года

В 2015 году адвокат из Вены, которого СМИ считают причастным к скандалу с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, уже предлагал «компрометирующий материал» на политика, сообщила пресса.
Обновлено вчера в 19:20
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 11:32
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Обновлено вчера в 12:48
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Кубок Португалии по футболу
Футбольное соревнование, проводимое в Португалии. До 1938 года это соревнование проходило под названием Чемпионат Португалии по футболу, в котором определялся чемпион Португалии.
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