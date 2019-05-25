Футбол
«Спортинг» обыграл «Порту» в финале Кубка ПортугалииМатч ТВ вчера в 15:24
Лиссабонский «Спортинг» переиграл «Порту» в финальном матче Кубка Португалии, который прошел в городе Оэйраш. Для «Спортинга» эта победа стала 17-й в истории в этом турнире.
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Армия и оружие
В Чаде шесть человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва мины
Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Wihda.
Обновлено в 03:46
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Зеленский: в сердце Киева рождается свобода
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Бизнесмен Леван Турманидзе покинул пост директора турагентства «Летур»
Известный омский бизнесмен Леван Турманидзе расстался с должностью директора туристического агентства ООО «Летур».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
В России в апреле выросли продажи Renault на 5%
Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.
Обновлено в 05:14
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо
Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»
Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Баскетбол
Впервые в истории матч финала НБА пройдет за пределами США
Ранее «Рэпторс» в финальной серии Восточной конференции победили «Милуоки» со счетом 4-2.
Обновлено в 02:42
Авто
Аналитики перечислили предпосылки для доминирования электромобилей в будущем
Ожидаемые объемы продаж электромобилей к 2040 году на 14 млн единиц превысят продажи автомобилей с ДВС, считают аналитики.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла
Обновлено в 04:53
Происшествия
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье
Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
Обновлено в 04:21
Спорт
Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции
Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков, Бийол и Чалов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Футбол
The Sun: Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва получил предложение от катарского клуба, сообщает The Sun.
Обновлено в 04:52
Политика
«Охота» на бывшего вице-канцлера Австрии велась с 2015 года
В 2015 году адвокат из Вены, которого СМИ считают причастным к скандалу с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, уже предлагал «компрометирующий материал» на политика, сообщила пресса.
Обновлено вчера в 19:20
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Обновлено вчера в 12:48