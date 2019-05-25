Футбол

«Спортинг» обыграл «Порту» в финале Кубка ПортугалииМатч ТВ 15:24

Лиссабонский «Спортинг» переиграл «Порту» в финальном матче Кубка Португалии, который прошел в городе Оэйраш. Для «Спортинга» эта победа стала 17-й в истории в этом турнире.
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Тренер «Порту» после гола в финале Кубка Португалии передал на поле футболку Касильяса

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«Спортинг» обыграл «Порту» и в 17-й раз завоевал Кубок Португалии

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«Спортинг» завоевал Кубок Португалии, одолев «Порту» в серии пенальти

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«Спортинг» обыграл «Порту» в серии пенальти и завоевал Кубок Португалии

Sport24.ru15:23
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Торговый центр загорелся в Иркутске

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
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По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
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Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель

Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
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«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»

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Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
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Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
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Культура

Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу

Участница музыкальной программы "Голос" Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес

«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика

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Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Анкара нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
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Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
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Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

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Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 21:36
Футбол

Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом

По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.
Обновлено в 17:22
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Дмитрий Тарасов купил машину в кредит

Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
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Происшествия

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В Севастополе новый глава онкодиспансера поделился планами

Постоянно расширяется спектр проводимых оперативных вмешательств, внедряются новые методики и техники (эндоскопические операции на легком в 2015 году, малоинвазивные эндоскопические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищевода в 2018 и другие).
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Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
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Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.
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Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

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Религия

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Страсбург

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Страсбург, где проведет освящение храма Всех Святых и встретится с руководством Совета Европы, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:29
Здоровье

"Зачем себя мучить диетами?" - врачи привели неожиданные доводы против голодания

Жесткие диеты чрезвычайно вредны для здоровья, убеждены медики. Многие диеты основаны на том, что человек либо недоедает, либо голодает.
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У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

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Хоккей

Антипов: «Финны лишили нас главного оружия»

Прославленный российских хоккеист Владимир Антипов, который является бронзовым призёром ЧМ в составе сборной России, поделился своими замечаниями по поводу поражения "красной машины" от финнов на первенстве мира в Словакии.
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Порошенко дал совет Зеленскому по поводу украинских моряков

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Хэмилтон выиграл квалификацию к Гран-при Монако «Формулы-1»

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