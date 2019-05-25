Футбол

«Спортинг» обыграл «Порту» и завоевал Кубок ПортугалииНева Спорт вчера в 16:45

Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» завоевал Кубок Португалии, по пенальти обыграв в финальном матче «Порту». Матч прошел в городе Оэрайш на стадионе «Насьонал».
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Тренер «Порту» после гола в финале Кубка Португалии передал на поле футболку Касильяса

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«Спортинг» обыграл «Порту» в серии пенальти и завоевал Кубок Португалии

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«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»

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«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, по пенальти обыграв «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 15:39

«Спортинг» победил «Порту» и в 21-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу

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«Спортинг» завоевал Кубок Португалии, одолев «Порту» в серии пенальти

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«Спортинг» обыграл «Порту» и в 17-й раз завоевал Кубок Португалии

Советский спортвчера в 16:18
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Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено 24 мая в 18:03
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Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
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Происшествия

В Петрозаводске загорелся дом-интернат для ветеранов

Свыше 30 человек эвакуировали из девятиэтажного дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске из-за пожара, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Кино

Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Российский актёр Евгений Цыганов в фильме под рабочим названием «Цой» сыграет роль водителя автобуса «Икарус», который был участником аварии, унёсшей жизнь лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 03:43
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл

Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» £ 70 млн за де Лигта

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение амстердамскому "Аяксу" по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:52
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
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Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Торнадо разрушил отель и стоянку трейлеров в США

В США в штате Оклахома торнадо разрушил отель и стоянку трейлеров.
Обновлено в 02:58
Автоспорт

Гасли потеряет три позиции на старте

После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Культура

Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн

Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.
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Кино

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
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Происшествия

В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта

В Московской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Зариф передал президенту Ирака приглашение посетить Иран

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф передал президенту Ирака Бархаму Салеху в ходе встречи в Багдаде приглашение посетить Иран, сообщает канцелярия иракского президента.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Тимати станет отцом во второй раз

Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
Обновлено в 02:27
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
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SpaceX одновременно запустила 60 интернет-спутников системы Starlink

Обновлено 24 мая в 04:24
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Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
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Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
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AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде

В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено вчера в 16:04
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Самбурская назвала ослепшего отца-пьяницу ничтожеством

Обновлено вчера в 18:59
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Кубок Португалии по футболу
Футбольное соревнование, проводимое в Португалии. До 1938 года это соревнование проходило под названием Чемпионат Португалии по футболу, в котором определялся чемпион Португалии.
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