Футбол
«Спортинг» обыграл «Порту» и завоевал Кубок ПортугалииНева Спорт вчера в 16:45
Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» завоевал Кубок Португалии, по пенальти обыграв в финальном матче «Порту». Матч прошел в городе Оэрайш на стадионе «Насьонал».
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Хоккей
Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:25
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Авто
Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери
Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Петрозаводске загорелся дом-интернат для ветеранов
Свыше 30 человек эвакуировали из девятиэтажного дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске из-за пожара, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:27
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Российский актёр Евгений Цыганов в фильме под рабочим названием «Цой» сыграет роль водителя автобуса «Икарус», который был участником аварии, унёсшей жизнь лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 03:43
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» £ 70 млн за де Лигта
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение амстердамскому "Аяксу" по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:52
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Торнадо разрушил отель и стоянку трейлеров в США
В США в штате Оклахома торнадо разрушил отель и стоянку трейлеров.
Обновлено в 02:58
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Культура
Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн
Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.
Обновлено в 02:50
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта
В Московской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зариф передал президенту Ирака приглашение посетить Иран
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф передал президенту Ирака Бархаму Салеху в ходе встречи в Багдаде приглашение посетить Иран, сообщает канцелярия иракского президента.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Тимати станет отцом во второй раз
Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
Обновлено в 02:27
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Космос
SpaceX одновременно запустила 60 интернет-спутников системы Starlink
Обновлено 24 мая в 04:24
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Политика
Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи
Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае
Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:39
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Самбурская назвала ослепшего отца-пьяницу ничтожеством
Обновлено вчера в 18:59