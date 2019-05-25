Футбол
«Спортинг» обыграл «Порту» и завоевал Кубок ПортугалииНева Спорт вчера в 16:45
Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» завоевал Кубок Португалии, по пенальти обыграв в финальном матче «Порту». Матч прошел в городе Оэрайш на стадионе «Насьонал».
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Общество
Рекордные 2217 блинов испекли за сутки на сковороде во Франции
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено вчера в 19:41
Авто
Объявлена дата появления Geely FY11 в России
В начале следующего года китайская автомобилестроительная компания Geely запустит на российском рынке продажи купе-кроссовера FY11.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек
Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали.
Обновлено в 02:08
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
Пасечник отметил, что при плохой погоде, которая наблюдалась в апреле и мае в Швейцарии, пчелы просто реже вылетали из ульев и питались медом, который собрали ранее.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
LG «поиздевался» над Huawei и исправился
Южноафриканское подразделение компании LG отреагировало на разрыв бизнес-отношений Huawei и Google.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов в Идлибе
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове
Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
Обновлено в 01:50
Политика
Меган Маркл не пожелала видеть Дональда Трампа
Королева Великобритании Елизавета II пригласила президента США Дональда Трампа и его супругу на торжественный ужин, приуроченный к визиту высоких гостей в британскую столицу в начале июня.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Космос
Новосибирец побывал в огромном кратере от кометы
Обновлено 23 мая в 09:50
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
В Совфеде новую военную стратегию НАТО назвали агонией
Эксперт о санкциях за покупку С-400 По мнению Франца Клинцевича, в связи с приближением военной инфраструктуры НАТО к границам России, Североатлантический альянс приступил к практической реализации концепции нанесения молниеносного глобального удара без применения ядерного оружия.
Обновлено вчера в 05:14
Музыка
Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу
Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Шоу-бизнес
Рене Зеллвегер: «Актерская карьера не должна наносить ущерб моему здоровью и жизни»
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар
Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено 24 мая в 17:46