Футбол

«Спортинг» обыграл «Порту» и завоевал Кубок ПортугалииНева Спорт 16:45

Лиссабонский футбольный клуб «Спортинг» завоевал Кубок Португалии, по пенальти обыграв в финальном матче «Порту». Матч прошел в городе Оэрайш на стадионе «Насьонал».
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