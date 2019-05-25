Футбол

«Спортинг» обыграл «Порту» и выиграл Кубок ПортугалииSoccer.ru 15:49

В финале лиссабонский клуб одержал победу над «Порту». Для «Спортинга» эта победа в Кубке Португалии стала уже 21-й в истории и первой с 2015 года. Отметим, что в отсутствие Икера Касильяса ворота «Порту» защищает бразильский голкипер Вана.
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«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»

РИА Новости15:52

«Спортинг» обыграл «Порту» и выиграл Кубок Португалии

Soccer.ru15:49

«Спортинг» завоевал Кубок Португалии, одолев «Порту» в серии пенальти

Чемпионат15:24

«Спортинг» победил «Порту» и в 21-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу

ТАСС15:26

«Спортинг» обыграл «Порту» в финале Кубка Португалии

Матч ТВ15:24

«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, по пенальти обыграв «Порту»

Спорт-Экспресс15:39

«Спортинг» обыграл «Порту» в серии пенальти и завоевал Кубок Португалии

Sport24.ru15:23
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Автоспорт

Квят остался доволен результатом в квалификации Гран-при Монако

Обновлено в 15:25
Хоккей

Сборная Финляндии открыла счёт в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии открыла счёт в матче 1/2 финала с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Объявлен победитель премии «Нацбест»-2019

Журналист Артемий Троицкий и актриса Полина Толстун объявили победителя 2019 года — им стал Андрей Рубанов.
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Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Авто

Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа

По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Здоровье

Ученые выяснили, почему норвежцы живут дольше россиян

В среднем, норвежцы живут дольше россиян на 10 лет.
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Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
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Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
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Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Родителей школьницы со скандальной вечеринки во Владивостоке оштрафуют

Родителям школьницы из Владивостока, которая участвовала в вечеринке накануне «Последнего звонка» в полицейской форме, выпишут штраф.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик

В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
Хоккей

Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ

Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Политика

Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Политика

Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города.
Обновлено в 08:01
Хоккей

Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией

Сборная России потерпела поражение в полуфинальном матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

После шумного двухдневного празднования в Киеве молодожены отправились в свадебное путешествие, место которого пока скрывают.
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Почти 700 московских учителей получили гранты за интерактивные курсы

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Космос

«Спектр-УФ» подготовят к отправке на космодром летом 2025 года

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Музыка

Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол

Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)

В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обновлено 23 мая в 17:02
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Хоккей

«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России

У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 11:54
Кино

Умер легендарный французский актер Пьер Ате

О кончине известного актера сообщил телеканал BFM TV. О причине смерти канал не сообщил. Известно, что он умер в собственном доме в Париже.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Здравствуйте, я ваш папа: У Самбурской нашёлся отец, с которым она не виделась 16 лет

Обновлено в 14:03
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Обновлено в 11:37
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Эксперты назвали типы людей, кровь которых предпочитают комары. Первыми в списке находятся любители сладостей и пива.
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В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
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Кубок Португалии по футболу
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