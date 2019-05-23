«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru вчера в 18:34

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

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