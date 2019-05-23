Футбол
«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru вчера в 18:34
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
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Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»
Sportbox.RUвчера в 19:50
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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Общество
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Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
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Обновлено в 04:31
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Обновлено в 05:18
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Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Энергетика
МВФ не советует России сдерживать внутренние цены на топливо
Прошедшая в российской столице миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что властям РФ стоит постепенно уходить от сдерживания внутренних цен на топливо, а также прийти к более прозрачной системе налогообложения нефтегазового сектора.
Обновлено в 05:29
Происшествия
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Армия и оружие
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По словам постоянного представителя России при ООН, использование ударных беспилотников приводит к жертвам среди мирного населения Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
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Обновлено в 04:15
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На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Найден ген для лечения синдрома Дауна в утробе
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Происшествия
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В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
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