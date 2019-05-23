Футбол

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru вчера в 18:34

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
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Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Матч ТВвчера в 19:50

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

Soccer.ruвчера в 18:34

«Спортинг» намерен перехватить Малиновского у «Спартака»

Чемпионатвчера в 19:07

«Спортинг» включился в борьбу со «Спартаком» за Малиновского

Спорт-Экспрессвчера в 19:07

Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 19:50

Малиновский, которого сватают в «Спартак», может перейти в «Спортинг»

Sport24.ruвчера в 14:55
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Армия и оружие

Савченко назвала нового главу украинской армии трусом и извинилась

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко извинилась перед новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком за то, что назвала его трусом и недостаточно умным командиром.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

О возможности «Красухи» из Хмеймима «ослепить» израильские РЛС

В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
Обновлено в 06:05
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Кино

Netflix отказался от фильма про шимпанзе Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев

Утром 24 мая 2019 года в больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 05:40
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Общество

Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов

Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Здоровье

Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ

Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Суд приговорил к 10 годам экс-юриста ЮКОСа Ивлева

По данным следствия, в 2001–2002 годах Ивлев в составе организованной группы во главе с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским присвоил более 195 млн т нефти на 1,067 трлн руб. от дочерних компаний — ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК».
Обновлено в 04:31
Экономика

В Сбербанке проходит ежегодное общее собрание акционеров

Председателем правления и главой Сбербанка с 2007 года является Герман Оскарович Греф, ранее занимал должность главы Министерства экономического развития России.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Энергетика

МВФ не советует России сдерживать внутренние цены на топливо

Прошедшая в российской столице миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что властям РФ стоит постепенно уходить от сдерживания внутренних цен на топливо, а также прийти к более прозрачной системе налогообложения нефтегазового сектора.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

Обновлено в 06:05
Транспорт

Алексей Текслер потребовал уволить главного по дорогам Челябинска

Обновлено в 06:04
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Небензя выступил против применения ударных беспилотников

По словам постоянного представителя России при ООН, использование ударных беспилотников приводит к жертвам среди мирного населения Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Путешествия

Задержавшиеся на Хайнане российские туристы вылетели в Москву

Российские туристы, которые не могли с 22 мая вылететь с острова Хайнань из-за проблем с самолетом, отправлены в Москву.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где вечером 23 мая произошел технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение.
Обновлено вчера в 17:19
Наука

Найден ген для лечения синдрома Дауна в утробе

Обновлено в 06:31
Происшествия

В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии

В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения.
Обновлено в 04:55
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Руслан Владимирович Малиновский
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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