Футбол

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru вчера в 18:34

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
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Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Матч ТВвчера в 19:50

Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 19:50

«Спортинг» намерен перехватить Малиновского у «Спартака»

Чемпионатвчера в 19:07

«Спортинг» включился в борьбу со «Спартаком» за Малиновского

Спорт-Экспрессвчера в 19:07

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

Soccer.ruвчера в 18:34

Малиновский, которого сватают в «Спартак», может перейти в «Спортинг»

Sport24.ruвчера в 14:55
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Армия и оружие

В российской армии появилось звание главного сержанта

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Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Политика

США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
Авто

«Яндекс» выведет на дороги общего пользования 100 беспилотников

Обновлено в 03:49
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Обновлено в 02:23
Общество

Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах

Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты

Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
Финансы

Денежная база в России выросла за неделю на 41 млрд рублей

На 8 мая денежная база в России равнялась 10 трлн 354,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,4%, или на 41 млрд рублей.
Обновлено в 04:23
Здоровье

В Кемерове пройдёт «Неделя без табака»

С 27 мая в областном центре стартует Неделя борьбы с курением.
Обновлено в 01:13
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие

В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты

По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено вчера в 15:12
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Кино

Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Общество

В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек

Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено 22 мая в 14:24
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Гаджеты

Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности

Система Astra Linux получила документ, который подтверждает возможность обработки сведений высшего уровня секретности, передают "Известия".
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

Роскачество назвало лучшие марки глазированных сырков

Обновлено вчера в 09:36
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Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Технологии

Дуров запустит Telegram Open Network в третьем квартале 2019 года

Команда Павла Дурова привлекла $1,7 млрд в ходе закрытого проекта по первичному размещению токенов.
Обновлено в 03:16
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Руслан Владимирович Малиновский
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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