Футбол

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru 18:34

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
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Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Матч ТВ19:50

Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Sportbox.RU19:50

«Спортинг» включился в борьбу со «Спартаком» за Малиновского

Спорт-Экспресс19:07

«Спортинг» намерен перехватить Малиновского у «Спартака»

Чемпионат19:07

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

Soccer.ru18:34

Малиновский, которого сватают в «Спартак», может перейти в «Спортинг»

Sport24.ru14:55
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Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю

Международные резервы России на 17 мая составили $494,1 млрд, снизившись за неделю на $0,6 млрд.
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Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Происшествия

Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая

Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
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РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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Марина Александрова устроила девичник для своих знаменитых подруг

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Общество

Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного»

Приморцам оригинальный выпускной понравился, в социальных сетях под видео выпускников набралось большое количество положительных комментариев.
Обновлено в 20:51
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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "Известиям" отметил, что пока не знает, где продолжит карьеру.
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Политика

В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
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На неопределённый срок. Выпуск флагманского Honor 20 Pro отложен из-за санкций США

Предполагалось, что в магазинах смартфон появится в начале июля. Теперь же выпуск отложен на неизвестный срок.
Обновлено в 14:06
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
Обновлено в 21:29
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:35
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Политика

Семья Бута впервые получила американскую визу

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Общество

На выходных в Красноярск придет лето

По данным синоптиков, уже в субботу ветренная и дождливая погода уступит летней жаре. Воздух прогреется до +20, +21 градуса.
Обновлено в 21:30
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено в 12:03
Общество

За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Наука

Британские учёные усомнились во вреде соцсетей

Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено вчера в 06:37
Общество

Соловьев ответил на вызов на дуэль от краснодарского журналиста

Обновлено в 06:51
Политика

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Обновлено в 16:29
Космос

Рогозин представил план по высадке человека на Луну в 2030 году

Обновлено в 13:58
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Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Наука

Ученые разработали новый объективный метод диагностики аутизма

Обновлено в 05:42
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Обновлено в 10:05
Здоровье

На юго-востоке Сахалина Россельхознадзор нашёл фекальную реку

Одна из положительных проб была отобрана на юго-восточной части Сахалина, где располагаются рыбоводные предприятия.
Обновлено 21 мая в 18:15
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель: «Дима говорил, что Маша Кохно похожа на трансвестита, а сам с ней переспал»

Уже позднее выяснилось, что Дмитренко переспал с Марией Кохно в тот момент, когда его жена была беременна.
Обновлено в 16:00
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В США отчеканили монету о победе во Второй мировой без СССР

Обновлено в 03:16
Происшествия

Неудачный заплыв: спасатели вытащили из Москва-реки пьяного мужчину

Обновлено в 17:41
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Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
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Руслан Владимирович Малиновский
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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