Футбол
«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru 18:34
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
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