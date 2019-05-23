Футбол

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru вчера в 18:34

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
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«Спортинг» включился в борьбу со «Спартаком» за Малиновского

Спорт-Экспрессвчера в 19:07

Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 19:50

«Спортинг» намерен перехватить Малиновского у «Спартака»

Чемпионатвчера в 19:07

Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Матч ТВвчера в 19:50

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

Soccer.ruвчера в 18:34

Малиновский, которого сватают в «Спартак», может перейти в «Спортинг»

Sport24.ruвчера в 14:55
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Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

Обновлено в 07:36
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Общество

Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Происшествия

СК Дагестана требует арестовать имущество чиновников Росреестра

Следователи в Республике Дагестан подали в суд ходатайство об аресте имущества чиновников, подозреваемых по делу Росреестра РД.
Обновлено в 06:56
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Авто

Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа

Обновлено в 07:58
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Экономика

РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%

Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Культура

Наставники «Голоса. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу

Обновлено в 07:04
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

В Ростовской области задержали и.о. главы УФНС, сообщил источник

Правоохранители задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Около 500 тыс. россиян страдают тяжелыми наследственными заболеваниями

Около 5% населения России имеют наследственные и врожденные заболевания, а примерно полмиллиона из них страдают тяжелыми заболеваниями, ведущими к инвалидности.
Обновлено в 05:58
Хоккей

Обозреватель из США сравнила сборную России по хоккею с командой СССР

Американская журналистка издания The New York Times Джули Робенхаймер сравнила сборную России по хоккею с командой Советского Союза.
Обновлено в 07:46
Политика

Раскольники на Украине соберутся на Священный синод

Священный синод, созванный Епифанием Думенко, пройдет на территории Софийского собора.
Обновлено в 00:34
Политика

Надежда Савченко извинилась перед новым главой Генштаба Украины

Народный депутат Надежда Савченко принесла извинения новому главе Генштаба Украины Руслану Хомчаку 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:19
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

США предъявили Ассанжу еще 17 обвинений

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом "секретно".
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии

По версии следствия, Ивлев в 2001–2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Локомотив» хочет подписать защитника «Рубина» Сорокина

Защитник «Рубина» Егор Сорокин может сменить клуб. В его трансфере заинтересован «Локомотив» и лично главный тренер команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:30
Политика

Медведев обсудил с премьером Беларуси вопросы Союзного договора

Премьер-министры России и Беларуси встретились в Москве, чтобы обсудить проблемы на пути интеграции двух государств.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена отвезти сына Арчи в США

Меган Маркл планирует в ближайшее время отправиться с Арчи в Штаты, где живет ее мама Дориа Редлан.
Обновлено в 04:21
Финансы

МВФ посоветовал России не расходовать средства ФНБ

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал России не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после того, как страна достигнет 7% ВВП.
Обновлено в 05:26
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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