Футбол

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»Soccer.ru вчера в 18:34

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
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Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Матч ТВвчера в 19:50

Малиновский может перейти в «Спортинг», полузащитником интересуется и «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 19:50

«Спортинг» включился в борьбу со «Спартаком» за Малиновского

Спорт-Экспрессвчера в 19:07

«Спортинг» намерен перехватить Малиновского у «Спартака»

Чемпионатвчера в 19:07

«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»

Soccer.ruвчера в 18:34

Малиновский, которого сватают в «Спартак», может перейти в «Спортинг»

Sport24.ruвчера в 14:55
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Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено 22 мая в 21:43
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Электронную визу обещают запустить по всей России в течение двух лет

Электронная виза может заработать на всей территории России в ближайшие полтора-два года.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено вчера в 06:01
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

Москвичей предупредили об опасности нападения агрессивных ворон

Специалисты организации напомнили, что ворона - достаточно крупная птица с массивным клювом, и при нападении она целится в голову.
Обновлено вчера в 20:18
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено 22 мая в 12:05
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено вчера в 08:43
Здоровье

Врачи убрали лишнее у девочки с 14 пальцами

В Китае врачи прооперировали девочку, которая родилась с 14 пальцами.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Свердловская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в выходные

В ГИБДД напоминают, что сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам 269-77-00 и 02.
Обновлено вчера в 22:39
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

Обновлено в 00:21
Экономика

Греф объяснил, чем «Спасибо» лучше кэшбека

Банкир сказал, что лучшим вариантом является система бонусов «Спасибо».
Обновлено вчера в 23:30
Финансы

Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей

С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.
Обновлено в 00:19
Общество

В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами

«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

Небензя раскритиковал использование ударных беспилотников

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность применением дронов для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 12:03
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

За сбой в московском метро накажут производителя поезда

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
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Руслан Владимирович Малиновский
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Украинский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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