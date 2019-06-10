Футбол

Спортдиректор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может к нам перейти»Soccer.ru 08:25

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов оценил вероятность перехода к южанам полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать.
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В «Сочи» допускают приобретение Глушакова

Спорт-Экспресс10:29

Букмекеры: «Спартак» не может избавиться от Глушакова

ODDS.ru07:03

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Матч ТВ08:50

Глушаков может трудоустроиться в «Сочи»

Sport.ru11:30

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Sport24.ru08:08

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Sports.ru09:46

Спортивный директор «Сочи»: теоретически Глушаков может стать нашим игроком

Чемпионат10:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Обновлено в 07:00
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Футбол

Камболов стал игроком «Краснодара»

«Краснодар» укрепляет линию обороны. Защитник «Рубина» Руслан Камболов продолжит свою карьеру в «Краснодаре».
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Одноклассники Стычкина вспомнили, как актёр хулиганил в школе

Обновлено в 16:12
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Авто

Вседорожник Genesis GV80 снял часть камуфляжа на тестах

На опытных образцах, проходящих испытания в Европе, становится всё меньше и меньше камуфляжа.
Обновлено в 09:46
Здоровье

В петербургских садоводствах появятся медпункты и «школы здоровья»

В этом году в трех садоводствах Петербурга откроются медицинские пункты.
Обновлено в 08:31
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Кино

Элтон Джон и звезда «Рокетмена» спели на одной сцене

Во время концерта музыкальной легенды Элтона Джона в городе Хоув в рамках прощального тура Farewell Yellow Brick Road к нему присоединился исполнитель главной роли в фильме «Рокетмен» актёр Тэрон Эджертон.
Обновлено в 15:32
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 08:10
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Авто

Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году

Как сообщил глава фирмы Акира Марумото (Akira Marumoto), первый электромобиль Mazda выйдет в 2020 году.
Обновлено в 17:32
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Авто

Toyota Supra оказалась мощнее, чем было заявлено

Замеры показали мощность 339 л.с. и 579 Нм крутящего момента вместо 335 л.с. и 495 Нм.
Обновлено в 09:19
Общество

Мэрии все не сносится

Претензии мэрии адресованы к компании «Профстандарт», принадлежащей физлицам Галине Маркосьян, Раулю и Ирине Шарифуллиным, владеющим киосками с 2016 года.
Обновлено в 17:30
Общество

Египет потребовал от Великобритании вернуть бюст фараона Тутанхамона

Обновлено в 18:52
Авто

Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России

По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.
Обновлено в 05:21
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Футбол

Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 09:50
Наука

Ионные жидкости проводят электрический ток по принципу эстафеты

Международная группа ученых, включающая представителей Курского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, выяснила, что ионные жидкости проводят электрический ток посредством своеобразной «эстафеты», в которой «палочкой» выступает заряд.
Обновлено в 12:33
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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