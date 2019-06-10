Спортдиректор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может к нам перейти»Soccer.ru 08:25

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов оценил вероятность перехода к южанам полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать.

Спортдиректор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может к нам перейти»

Экономика «Алроса» в мае снизила продажи алмазов на 7,6% Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в мае 2019 года в стоимостном выражении составил 266 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Происшествия Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Футбол Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Музыка Сергей Лазарев и Лобода устроили скандал на премии «Муз-ТВ» Перебранка известных исполнителей отечественной эстрады Сергея Лазарева и Светланы Лободы была замечена очевидцами за кулисами премии «Муз-ТВ».

Шоу-бизнес Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.

Игры В Microsoft рассказали о новом Xbox На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения.

Политика Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Общество В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.

Наука В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общество Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.

Общество В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.

Политика Зеленский придет в Конституционный суд, чтобы доказать законность указа о роспуске Верховной рады Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня будет присутствовать на заседании Конституционного суда, который рассмотрит законность указа о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Происшествия Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Здоровье Лучших врачей страны наградят «Призванием» Если раньше врач стоял у операционного стола, то сегодня хирург может оперировать пациентов, находясь около компьютера и руководя движениями робота-ассистента.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Космос Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара» Ранее «Ангару» заказывали министерство обороны для запусков военных спутников и дочерняя компания Центра Хруничева для выведения южнокорейского космического аппарата.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.