Футбол
Спортдиректор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может к нам перейти»Soccer.ru 08:25
Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов оценил вероятность перехода к южанам полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Экономика
«Алроса» в мае снизила продажи алмазов на 7,6%
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в мае 2019 года в стоимостном выражении составил 266 млн долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:06
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Футбол
Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Музыка
Сергей Лазарев и Лобода устроили скандал на премии «Муз-ТВ»
Перебранка известных исполнителей отечественной эстрады Сергея Лазарева и Светланы Лободы была замечена очевидцами за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Игры
В Microsoft рассказали о новом Xbox
На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения.
Обновлено в 06:15
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Общество
В ПФР назвали самую частую причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
Обновлено в 04:25
Наука
В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных
Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский придет в Конституционный суд, чтобы доказать законность указа о роспуске Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня будет присутствовать на заседании Конституционного суда, который рассмотрит законность указа о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Лучших врачей страны наградят «Призванием»
Если раньше врач стоял у операционного стола, то сегодня хирург может оперировать пациентов, находясь около компьютера и руководя движениями робота-ассистента.
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Авто
Skoda выпустила кроссовер Karoq для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Ранее «Ангару» заказывали министерство обороны для запусков военных спутников и дочерняя компания Центра Хруничева для выведения южнокорейского космического аппарата.
Обновлено в 08:55
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Девушка сбросила почти 60 килограммов из-за грубого замечания
19-летняя североирландка Кейтлин Хоррокс сбросила почти 60 килограммов после грубого замечания в ее адрес.
Обновлено в 04:52