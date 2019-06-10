Футбол

Спортдиректор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может к нам перейти»Soccer.ru 08:25

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов оценил вероятность перехода к южанам полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать.
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Спортивный директор «Сочи»: теоретически Глушаков может стать нашим игроком

Чемпионат10:15

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Sportbox.RU08:50

Спортдиректор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может к нам перейти»

Soccer.ru08:25

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Матч ТВ08:50

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Sport24.ru08:08

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Sports.ru09:46

Букмекеры: «Спартак» не может избавиться от Глушакова

ODDS.ru07:03
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Перебранка известных исполнителей отечественной эстрады Сергея Лазарева и Светланы Лободы была замечена очевидцами за кулисами премии «Муз-ТВ».
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Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
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