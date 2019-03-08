Футбол

Sport: «Реал» готов предложить 350 миллионов евро за НеймараEurosport.ru вчера в 13:57

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар остается целью мадридского «Реала», руководство «бланкос» готово потратить на бразильца неприлично большие деньги. Президент клуба Флорентино Перес собирается предложить за Нея 350 миллионов евро, а самому бразильцу зарплату в 45 млн евро в год.
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СМИ: «Реал» готов предложить «ПСЖ» 345 миллионов евро за Неймара

Матч ТВвчера в 12:32

«Реал» готов предложить «ПСЖ» за Неймара 350 миллионов евро

Советский спортвчера в 09:13

СМИ: «Реал» готов купить Неймара за 345 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 12:21

Источник: «Реал» предложит около € 345 млн за Неймара

Чемпионатвчера в 12:12

«Реал» намерен заплатить «ПСЖ» рекордные 350 млн евро за трансфер Неймара

Sport24.ruвчера в 11:39

«Реал» собирается заплатить 350 млн евро за Неймара

Soccer.ruвчера в 12:11

СМИ: «Реал» готов предложить «ПСЖ» 345 миллионов евро за Неймара

Sportbox.RUвчера в 12:32
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Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
Обновлено в 00:51
Общество

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений из-за резкого подъема воды.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Москве произошла массовая драка с применением оружия

Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.
Обновлено в 01:18
Общество

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Канадец, убивший шесть человек в мечети, обжаловал приговор

Адвокаты канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, подали апелляцию на приговор в суд Квебека, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 02:28
Политика

В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску ракеты

Обновлено в 02:30
Политика

Лановой: Порошенко может бежать с Украины

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
Космос

Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.
Обновлено в 01:41
Происшествия

У воинской части под Петербургом сработало взрывное устройство

Издание уточняет, что накануне в деревне Ваганово недалеко от КПП военнослужащий заметил лежащий на дороге фонарь и отбросил его в сторону.
Обновлено в 02:31
Общество

Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально присвоили 116-летней жительнице Японии Канэ Танаке статус старейшего человека в мире, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:50
Политика

Госдеп объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда американского Госдепа объявило тендер, победители которого займутся продвижением свободы интернета на Украине.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:34
Политика

Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
Обновлено в 00:59
Футбол

Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" заключил контракт с главным тренером английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 01:41
Общество

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Московской области

В МЧС предупредили жителей Подмосковья об усилении порывов ветра до 17 м / с. Соответствующее СМС-сообщение министерство разослало местным жителям.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено вчера в 21:19
Спорт

Российские лыжницы взяли золото в эстафете на Универсиаде

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место по итогам эстафеты три по пять километров на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено вчера в 23:59
Хоккей

Три передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился тремя результативными передачами.
Обновлено в 00:48
Политика

Власти Китая еще надеются договориться с США по торговым вопросам

Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед.
Обновлено в 01:16
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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