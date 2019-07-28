Футбол

Sport24: агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару». Клуб отказалсяБомбардир.ру 10:38

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле мог перейти в «Краснодар» этим летом. По информации Sport24, агент футболиста Инго Хаспель несколько недель назад предлагал услуги своего клиента краснодарскому клубу, но тот отказался от подписания немца.
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«Краснодару» предлагали купить Шюррле. Клуб отказался

Sport24.ru09:14

Sport24: агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару». Клуб отказался

Бомбардир.ру10:38

СМИ: «Краснодару» предлагали Шюррле, клуб отказался от сделки

RT на русском10:03

СМИ: Агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару», но клуб отказался

Матч ТВ10:02

СМИ: Агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару», но клуб отказался

Sportbox.RU10:02
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
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Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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