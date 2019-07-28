Футбол
Sport24: агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару». Клуб отказалсяБомбардир.ру 10:38
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле мог перейти в «Краснодар» этим летом. По информации Sport24, агент футболиста Инго Хаспель несколько недель назад предлагал услуги своего клиента краснодарскому клубу, но тот отказался от подписания немца.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
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