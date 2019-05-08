Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»Sports.ru вчера в 10:30

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Краснодаре». Как сообщает Sport24, 28-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в клубе из Санкт-Петербурга. Шатову интересен вариант с возвращением в «Краснодар», за который он играл на правах аренды в 2018 году.

Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

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