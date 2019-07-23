Футбол

Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»Бомбардир.ру 06:16

Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» не состоится. Ранее De Telegraaf сообщил, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро. Как утверждает Sport24, эта информация не соответствует действительности.
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СМИ: Перейро в «Спартаке» не будет

Sportbox.RU06:33

Полузащитник сборной Уругвая Перейро не перейдет в «Спартак»

Sport24.ru06:07

«СЭ»: Трансфер Перейро сорвался, потому что «Спартак» хотел платить траншами, а агент требовал всю сумму

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СМИ: Перейро в «Спартаке» не будет

Матч ТВ06:33

Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»

Газета.Ru10:36

Агент не пускает Перейро в «Спартак». РФС, РПЛ и МВД обсудили драку в Ростове. Хохлов - всё?

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