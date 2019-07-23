Футбол
Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»Бомбардир.ру 06:16
Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» не состоится. Ранее De Telegraaf сообщил, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро. Как утверждает Sport24, эта информация не соответствует действительности.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
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Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
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Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
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Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
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Происшествия
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Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
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Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
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Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
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Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
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Обновлено в 10:28
Происшествия
Два геолога погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке
На Камчатке вездеход, на котором ехали геологи, упал в ущелье. В результате два человека погибли, сообщила пресс-служба МЧС.
Обновлено в 10:31
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
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Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Обновлено в 05:53
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Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
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Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля
"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
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Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
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Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
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Вертолет с россиянами разбился в Италии
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В Москву придет сильное похолодание
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Кто-то предпочитает заниматься тихой охотой в одиночестве и выбирает лишь один определенный вид грибов, другие выбираются в лес дружной компанией и собирают все попавшиеся им на глаза съедобные грибочки.
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Медведев назначил Орешкину нового заместителя
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