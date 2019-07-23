Футбол
Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»Бомбардир.ру 06:16
Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» не состоится. Ранее De Telegraaf сообщил, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро. Как утверждает Sport24, эта информация не соответствует действительности.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Политика
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В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
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Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
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Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.
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Volkswagen показал Touareg в исполнении One Million Edition
Что касается цен, то Touareg One Million Edition предлагается за 80 880 евро.
Обновлено в 09:40
Футбол
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"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 13:28
Общество
В США запретили удалять когти у кошек
В штате Нью-Йорк официально запретили процедуру удаления когтей у кошек и котов. Новый закон принят по настоянию зоозащитников.
Обновлено в 03:40
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Обновлено в 12:34
Происшествия
На Васильевском острове откачивают грязь после прорыва трубы
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Политика
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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
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Футбол
Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:43
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Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.
Обновлено в 13:01
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Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
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Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
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Обновлено вчера в 22:43
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
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Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
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Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми
Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
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