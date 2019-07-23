Футбол

Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»Бомбардир.ру 06:16

Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» не состоится. Ранее De Telegraaf сообщил, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро. Как утверждает Sport24, эта информация не соответствует действительности.
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Агент не пускает Перейро в «Спартак». РФС, РПЛ и МВД обсудили драку в Ростове. Хохлов - всё?

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