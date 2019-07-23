Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» не состоится. Ранее De Telegraaf сообщил, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро. Как утверждает Sport24, эта информация не соответствует действительности.

Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»

Политика Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.

Футбол «Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕ «Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Авто Kia представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Происшествия Вертолет с россиянами разбился в Италии Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.

Экономика Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.

Происшествия Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Авто Volkswagen показал Touareg в исполнении One Million Edition Что касается цен, то Touareg One Million Edition предлагается за 80 880 евро.

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Общество В США запретили удалять когти у кошек В штате Нью-Йорк официально запретили процедуру удаления когтей у кошек и котов. Новый закон принят по настоянию зоозащитников.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Политика Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.

Происшествия На Васильевском острове откачивают грязь после прорыва трубы Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появилось видео с места прорыва трубы на Восстания.

Политика Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Культура Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.

Футбол Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив» Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.

Политика Лавров обсудит с руководством Кубы ситуацию в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время визита на Кубу, который состоится 24 июля, обсудит с руководством страны вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Венесуэлы.

Политика Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.

Политика Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Происшествия Кортеж Путина попытались заминировать В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".