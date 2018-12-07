По информации Sport24.ru, полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может продолжить карьеру в «Спартаке». Главный тренер красно-белых Олег Кононов знаком с 30-летним футболистом по совместной работе в краснодарской команде.

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Как сообщает Sport24.ru, «Спартак» может пополниться полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе. Контракт 30-летнего футболиста с краснодарским клубом истекает в июне 2019 года. Он может перейти в московский клуб летом на правах свободного агента.

Sport24: Каборе может перейти в «Спартак»

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