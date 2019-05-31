Sport24: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агентаБомбардир.ру 04:40

Как стало известно Sport24, полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский «Локомотив». Контракт 33-летнего португальца с «Локомотивом» истекает 1 июля 2019 года, о продлении стороны не договорились.

с чего всё началось

Португалец покинет клуб на правах свободного агента. Одна из приоритетных целей «Локомотива» на летнее трансферное окно – поиск нового центрального полузащитника, а также укрепление позиции опорника и форварда.

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