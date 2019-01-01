Футбол

«Спорт-Экспресс»: «Динамо» сделало предложение Ивелину Попову
Sports.ru
10:31

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Динамо». По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 31-летнего болгарина.
Sports.ru10:31
с чего всё началось

«Динамо» ведет переговоры с Поповым

По информации "СЭ", наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Ивелина Попова является "Динамо".
Спорт-Экспресс09:17

Подробнее о событии

«Динамо» пытается договориться с Поповым

Soccer.ru09:50

СМИ: Футболист «Спартака» Попов близок к переходу в «Динамо»

RT на русском11:29

«Спорт-экспресс»: «Динамо» вступило в переговоры с Поповым

Спорт БИЗНЕС Online09:53

«Динамо» ведет переговоры с Поповым

Спорт-Экспресс09:17

«Динамо» начало переговоры по трансферу с полузащитником «Спартака»

РБК11:53

«Спорт-Экспресс»: «Динамо» сделало «Спартаку» предложение по Попову

Бомбардир.ру10:51

«Спорт-Экспресс»: «Динамо» сделало предложение Ивелину Попову

Sports.ru10:31
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Происшествия

Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили драку в общежитии.
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Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

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Происшествия

Около Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Рядом с Филиппинами в акватории моря Сулавеси зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
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Происшествия

Как прошла новая акция протеста «желтых жилетов» во Франции

Если во властных структурах Франции считали, что движение "желтых жилетов" резко идет на спад, то совершили серьезную ошибку.
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Стала известна причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 14:08
Кино

Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

ДТП в Пензенской области: погибли 4 человека

ДТП произошло в субботу, 5 января, на 556 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено в 14:58
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Происшествия

Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи

В горах Сочи в результате схода лавины погибли два человека. Об этом в субботу сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Спорт

Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

Обновлено в 08:18
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
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Кино

Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище

"Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Обновлено в 10:56
Происшествия

Попытка прорыва: «желтые жилеты» в Париже выломали двери министерства

Полиция ответила слезоточивым газом: "желтые жилеты" вышли на улицы Парижа Отмечается, что митингующие пытались добраться до официального представителя ведомства Бенжамена Гриво.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Транспорт

Еще 14 станций метро планируют открыть в Москве до конца года

Обновлено в 05:47
Кино

В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева

Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

NBC: США оставят часть войск на юге Сирии на неопределённый срок

Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.
Обновлено в 09:39
Спорт

Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:42
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Молодежная сборная России сыграет со Швейцарией в матче за бронзу МЧМ

Обновлено в 02:08
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 02:22
Футбол

Челси — Ноттингем Форест 2:0

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сегодня скорее всего проведет последний матч за лондонский клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:19
Спорт

Фигуристка Медведева снялась в канадском художественном фильме

Двукратная чемпионка мира по одиночному фигурному катанию Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме под названием The Petrichor.
Обновлено в 15:00
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Болгарский футболист, полузащитник московского «Спартака». Капитан национальной сборной Болгарии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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