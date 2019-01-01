По информации "СЭ", наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Ивелина Попова является "Динамо".

с чего всё началось

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Динамо». По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 31-летнего болгарина.

Происшествия Происшествия Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

Политика Политика Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

Происшествия Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Происшествия Происшествия В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.

Кино Кино Умер народный артист России Иван Бортник Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.

Спорт Спорт Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми

Общество Общество Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».

Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Происшествия Происшествия Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин.

Политика Политика NASA решило отложить визит Рогозина в США Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.

Спорт Спорт Непряева и Седова попали в тройку призеров масс-старта на «Тур де Ски» Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Самедовым

Кино Кино Леонардо Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Политика Политика Выданный томос поразил в правах новую церковь Украины Новая церковь Украины оказалась пораженной в правах выданным в Константинополе томосом об автокефалии, следует из документа, который разместил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Политика Политика На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

Спорт Спорт Саночница Виктория Демченко избежала серьезной травмы

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Аршавин в очередной раз развелся с женой Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Происшествия Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Происшествия Происшествия Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Политика Политика На появление «вдохновленного Путиным» парфюма отреагировал Песков В Москве в продаже появился парфюм, на создание которого вдохновил президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Хоккей Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).

Политика Политика СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.

Происшествия Происшествия Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно «За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».

Спорт Спорт Российская фигуристка Медведева снялась в канадском фильме Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме The Petrichor.

Общество Общество Журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании В подъезде Мигунов стал хватать ее за плечи, толкать и тянуть за волосы, пишет Федорова.

Происшествия Происшествия В Калининграде на рынке произошел пожар В Калининграде на рынке «Сельма» загорелись торговые ряды, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Алексей Баранов.

Происшествия Происшествия В очереди на КПП в Донбассе умерли два человека