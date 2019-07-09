Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует
 из решения Арбитражного суда Москвы.
Ведомостивчера в 14:01

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Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Эхо Москвывчера в 22:03

Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

Ведомостивчера в 14:01

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Говорит Москвавчера в 11:30

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег

Газета.Ruвчера в 12:51

Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях

Lenta.ruвчера в 12:36

Спонсора телеигры «Своя игра» уличили в финансовых махинациях

Ридусвчера в 13:22

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

РБКвчера в 10:52
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию

Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Обновлено в 03:05
Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Технологии

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Общество

В Шереметьево грузчикам повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Руководство компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за багаж в аэропорту, в пять раз повысило грузчикам зарплаты.
Обновлено вчера в 03:00
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено 07 июля в 07:19
Происшествия

В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин

Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Кино

Стартовали съемки шпионского триллера «355» с Джессикой Честейн

Джессика Честейн объявила в Instagram о начале съемочного процесса шпионского боевика «355», где она исполнит одну из главных ролей.
Обновлено в 03:10
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено вчера в 08:14
Экономика

Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Мотоциклист погиб на трассе «Колыма» в Томпонском районе Якутии

Сообщается, что погибший являлся гражданином Великобритании и совершал путешествие, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Экономика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Авто

Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году

Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Виктория Исакова прервала молчание после слухов о беременности

Обновлено в 01:00
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя

Обновлено в 00:41
Кино

В «Форсаж» вернулись Шарлиз Терон и Хелен Миррен

В восьмой части франшизы Миррен играла мать персонажей Джейсона Стэйтема и Люка Эванса. Актриса также снялась в спин-оффе «Хоббс и Шоу».
Обновлено в 02:25
Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Политика

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд

Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции.
Обновлено в 01:50
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