с чего всё началось

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Происшествия Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры.

Авто Стала известна стоимость лимузина Aurus В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.

Политика Госдума попросила санкций против Грузии Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

Авто «Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.

Общество СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.

Политика СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

Армия и оружие Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.

Транспорт Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

Политика Протестная акция развернулась у здания телеканала NewsOne У офиса украинского телеканала NewsOne, который хотел устроить телемост с «Россией 1», идёт протестная акция.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным 7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.

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Происшествия В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.

Политика Путин посетит Екатеринбург 9 июля Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.

Здоровье Врачи развеяли популярные мифы о гипертонии Некоторые постоянно принимаемые препараты от гипертонии не запрещают алкоголя.