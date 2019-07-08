Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует из решения Арбитражного суда Москвы.Ведомостивчера в 14:01
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Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей
Ведомостивчера в 14:01
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Обновлено вчера в 22:50
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Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
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Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
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Обновлено вчера в 22:09
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Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Политика
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
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Обновлено вчера в 05:57
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