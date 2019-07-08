Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует
 из решения Арбитражного суда Москвы.
Ведомостивчера в 14:01

Подробнее о событии

Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Эхо Москвывчера в 22:03

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Говорит Москвавчера в 11:30

Спонсора телеигры «Своя игра» уличили в финансовых махинациях

Ридусвчера в 13:22

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег

Газета.Ruвчера в 12:51

Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях

Lenta.ruвчера в 12:36

Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

Ведомостивчера в 14:01

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

РБКвчера в 10:52
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Ксения Собчак вступилась за Путина после ругательств на «Рустави 2»

Обновлено в 00:30
Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Госдума попросила санкций против Грузии

Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено вчера в 10:54
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО

Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено вчера в 10:08
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

Обновлено вчера в 20:28
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
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Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Протестная акция развернулась у здания телеканала NewsOne

У офиса украинского телеканала NewsOne, который хотел устроить телемост с «Россией 1», идёт протестная акция.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

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Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным

7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Путин посетит Екатеринбург 9 июля

Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.
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Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.
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Число пострадавших от наводнения в Сибири растет

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Татарстан назвали в числе регионов с высокими доходами населения

Татарстан вошел в число регионов, где семьи имеют высокие доходы.
Обновлено вчера в 08:59
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Диспетчерскую санавиации и скорой помощи объединят в одну службу в Хабаровском крае

Пятилетнюю концепцию развития санитарной авиации утвердили власти Хабаровского края.
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Врачи развеяли популярные мифы о гипертонии

Некоторые постоянно принимаемые препараты от гипертонии не запрещают алкоголя.
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Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый Уральский промышленный кластер.
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В каждом выпуске программы место за игровыми пультами занимают три интеллектуала. Им предстоит отвечать на вопросы из различных областей знаний. Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участник дает верный ответ, сумма переходит к нему на счет, если ошибается — очки снимаются. По ходу игры лидеры могут меняться несколько раз, ведь стремящиеся к победе люди готовы рисковать, лишь бы вырваться вперед.
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Erich Krause
Российский бренд канцелярских товаров, производимых в основном в Юго-Восточной Азии и распространяемых в основном в России. Принадлежит российской компании «Офис премьер», созданной в 1994 году в Москве Дмитрием Белоглазовым. Бренд разработан рекламным агентством «Мегапро», идея использования немецких имён в наименовании связана с потребительским мнением об особой надёжности канцтоваров из Германии. При этом у компании есть германский филиал, но его годовой оборот за 2013 год составлял всего 50 тысяч евро.
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