Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует
 из решения Арбитражного суда Москвы.
Ведомостивчера в 14:01

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Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Эхо Москвывчера в 22:03

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Говорит Москвавчера в 11:30

Спонсора телеигры «Своя игра» уличили в финансовых махинациях

Ридусвчера в 13:22

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег

Газета.Ruвчера в 12:51

Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях

Lenta.ruвчера в 12:36

Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

Ведомостивчера в 14:01

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

РБКвчера в 10:52
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Общество

В Саратовской области стало меньше живущих за чертой бедности

В прошлом году число людей, живущих за чертой бедности, в Саратовской области снизилось на 17,5 тысячи человек по сравнению с 2017-м.
Обновлено 06 июля в 09:01
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за российского лидера Владимира Путина после того, как его оскорбил журналист грузинского телеканала.
Обновлено в 00:12
Политика

Самыми богатыми силовиками России стали замы Шойгу и глава ФСО

Обновлено в 01:49
Политика

Челябинская и Свердловская области объединятся в кластер с Башкирией

Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.
Обновлено в 01:00
Политика

Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Показано необычное применение «Змея Горыныча» в районе Марьинки

Обновлено в 01:53
Общество

Ребенка заставили есть еду с пола в детском саду Свердловской области

В городе Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила ребенка есть еду, которая упала на пол, сообщает "Ридус".
Обновлено вчера в 03:09
Происшествия

Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено вчера в 22:09
Авто

«Внедорожник» Suzuki Ertiga Cross появится в продаже в августе

Новинка появится в продаже уже в августе текущего года.
Обновлено в 00:49
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Общество

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье

В Республике Алтай выявлен высокий уровень природной радиации

Отмечается, что в Республике Алтай он равен 345.8 Бк/мз.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком

В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Здоровье

Здоровее будем: диспансеризацию пройдут 62 млн россиян

Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
Обновлено вчера в 12:50
Интернет

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Ночью в Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик

Обновлено в 01:32
Экономика

Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам

Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Более 76 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области

8 июля в Иркутской области было зафиксировано 113 лесных пожаров общей площадью 76,8 тыс. гектаров.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста

Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Здоровье

Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
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Своя игра
Телепередача
В каждом выпуске программы место за игровыми пультами занимают три интеллектуала. Им предстоит отвечать на вопросы из различных областей знаний. Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участник дает верный ответ, сумма переходит к нему на счет, если ошибается — очки снимаются. По ходу игры лидеры могут меняться несколько раз, ведь стремящиеся к победе люди готовы рисковать, лишь бы вырваться вперед.
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Erich Krause
Российский бренд канцелярских товаров, производимых в основном в Юго-Восточной Азии и распространяемых в основном в России. Принадлежит российской компании «Офис премьер», созданной в 1994 году в Москве Дмитрием Белоглазовым. Бренд разработан рекламным агентством «Мегапро», идея использования немецких имён в наименовании связана с потребительским мнением об особой надёжности канцтоваров из Германии. При этом у компании есть германский филиал, но его годовой оборот за 2013 год составлял всего 50 тысяч евро.
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