Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует
 из решения Арбитражного суда Москвы.
Ведомостивчера в 14:01

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Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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Газета.Ruвчера в 12:51

Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях

Lenta.ruвчера в 12:36

Спонсора телеигры «Своя игра» уличили в финансовых махинациях

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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

РБКвчера в 10:52
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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