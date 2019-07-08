Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует из решения Арбитражного суда Москвы.Ведомостивчера в 14:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей
Ведомостивчера в 14:01
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Жители Курска отсудили у Минфина два миллиона рублей за пропавший клад
Обновлено вчера в 18:52
Здоровье
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
Обновлено в 00:07
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Интернет
Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете
Социальная сеть Instagram анонсировала введение ряда новых функций, направленных на борьбу с травлей в интернете, следует из официального заявления компании.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Футбол
Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси
Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил поддержку в сторону нападающего национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает FOX Sports.
Обновлено в 02:11
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
«Оклахома-Сити» обменял Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда
«Оклахома-Сити» обменял форварда Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда драфта-2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
«Вест Хэму» предложили подписать контракт с Балотелли
Напомним, что 28-летний игрок в настоящее время является свободным агентом после истечения своего контракта с «Марселем», но пока Пеллегрини не проявил интереса к форварду.
Обновлено в 02:10
Политика
В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 00:39
Общество
В РПЦ заявили, что мужчины умнее женщин
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины», но терпеливее.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Иркутский губернатор попросил СК проверить мэра Нижнеудинского района
Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время наводнения.
Обновлено в 02:11
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24