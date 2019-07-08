с чего всё началось

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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