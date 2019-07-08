Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует из решения Арбитражного суда Москвы.Ведомостивчера в 14:01
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Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей
Ведомостивчера в 14:01
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Политика
ГПУ завела дело о госизмене в отношении телеканала NewsOne
«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал глава ГПУ.
Обновлено в 05:10
Наука
Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев
За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу
Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:31
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Технологии
Сбербанк и Samsung Pay упростили переводы
Как говорится в сообщении банка, при оформлении перевода по номеру телефона с карты Сбербанка в сервисе Samsung Pay клиенты могут продолжить его в мобильном приложении, с сохранением ранее введенной клиентом информации — номера телефона получателя и суммы перевода.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика
Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса»
Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Общество
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Малыш появился на свет в Майами. Для актера этот ребенок стал пятым, а для его жены — четвертым.
Обновлено в 04:47
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате
В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Авто
Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ
Доля компании на рынке составила 3,8%. Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ с результатом 2 077 проданных экземпляров за июнь.
Обновлено в 04:29
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске
Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27