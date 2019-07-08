Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшорРБК вчера в 10:52

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует
 из решения Арбитражного суда Москвы.
Ведомостивчера в 14:01

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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег

Газета.Ruвчера в 12:51

Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей

Ведомостивчера в 14:01

Спонсора телеигры «Своя игра» уличили в финансовых махинациях

Ридусвчера в 13:22

Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Эхо Москвывчера в 22:03

Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях

Lenta.ruвчера в 12:36

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Говорит Москвавчера в 11:30

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

РБКвчера в 10:52
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:13, Вашингтон
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

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ГПУ завела дело о госизмене в отношении телеканала NewsOne

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», — написал глава ГПУ.
Обновлено в 05:10
Наука

Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев

За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
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Политика

Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу

Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
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Общество

На Урале воспитатель детского сада заставила ребенка есть еду с пола

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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
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Происшествия

Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Непоследовательный принц Гарри показал плохой пример молодежи

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Технологии

Сбербанк и Samsung Pay упростили переводы

Как говорится в сообщении банка, при оформлении перевода по номеру телефона с карты Сбербанка в сервисе Samsung Pay клиенты могут продолжить его в мобильном приложении, с сохранением ранее введенной клиентом информации — номера телефона получателя и суммы перевода.
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Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика

Аксёнов заявил об увольнении директора «Крымавтотранса»

Директор государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук написал заявление об увольнении.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Технологии

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Политика

Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Общество

Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения

Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

Малыш появился на свет в Майами. Для актера этот ребенок стал пятым, а для его жены — четвертым.
Обновлено в 04:47
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Авто

ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате

В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Авто

Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ

Доля компании на рынке составила 3,8%. Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ с результатом 2 077 проданных экземпляров за июнь.
Обновлено в 04:29
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«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске

Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:16
Общество

Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
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Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
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