с чего всё началось

Федеральная налоговая служба установила, что российская компания Erich Krause вывела в офшор на Кипре 298,3 миллиона рублей. Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшор

Общество Протоиерей РПЦ объяснил свои слова об умственных способностях женщин Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов объяснило свое высказывание о «слабом уме» женщин.

Политика Савченко рассказала о планах посетить ДНР для предвыборной агитации Депутат Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, намерена проводить предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Политика Президент Грузии обратилась к властям России Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».

Здоровье Александр Беглов внес важные изменения в законы Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во вторник, 9 июля, внес ряд изменений в городские законы, об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Политика Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политика Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес У Оскара Кучеры родился пятый ребенок Жена Кучеры — Юлия и ребенок чувствуют себя отлично. Пополнение в семье Оскара произошло в клинике Майами.

Происшествия В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка "По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.

Авто В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Политика СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Наука Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Экономика MSD и «Форт» намерены вложить 7 млрд рублей в локализацию вакцин MSD обсуждала возможность локализации производства в РФ вакцин как минимум с начала 2018 года, решение компании зависело от включения ее разработок в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Политика В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".

Происшествия ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.

Общество Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Общество Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.

Футбол Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит» Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Космос Искусственный интеллект поможет Китаю повторить лунную миссию США По словам Оуяна Цзыюаня, научного руководителя программы Китая по освоению Луны, ИИ поможет им совершить мягкую посадку на лунной поверхности и вернуть аппарат на Землю.