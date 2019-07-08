Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшорФедералПресс вчера в 21:03

Федеральная налоговая служба установила, что российская компания Erich Krause вывела в офшор на Кипре 298,3 миллиона рублей. Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.
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с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует
 из решения Арбитражного суда Москвы.
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Спонсора телевизионной «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

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