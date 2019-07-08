с чего всё началось

Федеральная налоговая служба установила, что российская компания Erich Krause вывела в офшор на Кипре 298,3 миллиона рублей. Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшор

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