Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшорФедералПресс вчера в 21:03
Федеральная налоговая служба установила, что российская компания Erich Krause вывела в офшор на Кипре 298,3 миллиона рублей. Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.
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с чего всё началось
Канцелярский бренд Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в программе «Своя игра», следует из решения Арбитражного суда Москвы.Ведомостивчера в 14:01
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Erich Krause под видом оплаты рекламы в «Своей игре» вывела в офшор почти 300 млн рублей
Ведомостивчера в 14:01
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