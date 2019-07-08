с чего всё началось

Федеральная налоговая служба установила, что российская компания Erich Krause вывела в офшор на Кипре 298,3 миллиона рублей. Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшор

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Шоу-бизнес Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.

Политика Путин заявил о деградации природы и климата Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации природы и климата на планете.

Общество Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

Общество Синоптики не прогнозируют жары до конца июля Июль 2019 года в Москве окажется холоднее июня с вероятностью 90%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Общество Главный синоптик Петербурга рассказал, когда закончатся дожди Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал «Петербургскому дневнику», что в настоящее время над городом царит атмосферный фронт, который принес ливни и похолодание.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Энергетика «Роснефть» снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами «Транснефти» "Роснефти" пришлось снизить добычу на "Юганскнефтегазе" в начале июля из-за сокращения приема нефти в систему нефтепроводов "Транснефти".

Общество Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.

Политика Володин анонсировал принятие закона о поддержке российских виноделов Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми Светлана Лобода тоже решила порадовать поклонников и опубликовала в своем микроблоге в Instagram редкое фото: на снимке, помимо самой певицы, присутствуют также две ее дочери — восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда.

Политика Кудрин назвал долю считающих бизнес опасным предпринимателей Более половины предпринимателей в России считают свое занятие опасным, сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время отчета в Госдуме.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Происшествия СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.