Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшорФедералПресс вчера в 21:03
Федеральная налоговая служба установила, что российская компания Erich Krause вывела в офшор на Кипре 298,3 миллиона рублей. Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.
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Футбол
Во Владикавказе вновь учрежден футбольный клуб «Алания»
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Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Футбол
Адвокат бывшей жены Глушакова обеспокоен контрактом игрока с «Ахматом»
Адвокат бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин выразил обеспокоенность новым контрактом футболиста, передает RT.
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Джикия назвал неожиданным назначение капитаном «Спартака»
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По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
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Общество
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Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В СК объясняют сообщения об увольнении в пензенском управлении
Руководитель отдела кадров следственного управления СКР по Пензенской области уволилась в конце июня этого года по собственному желанию, отмечают в пресс-службе.
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Политика
Путин не собирается вмешиваться в выборы в США
Российский лидер Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) заявил, что не только не вмешивался, но и не собирается вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Технологии
РАН: статистика по списанным диссертациям улучшилась за счет повышения качества подделки
Статистика по списанным диссертациям в последнее время улучшилась, но это говорит не о сокращении их числа, а о повышении качества подделок.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Пожар на подлодке в Баренцевом море произошел из-за экспериментального аккумулятора
Обновлено в 14:29
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Обновлено в 09:54
Религия
Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла
Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33
Политика
Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына
Мать грузинского журналиста Георгия Габунии была шокирована событиями, которые последовали после выступления ее сына с ругательствами в адрес президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака
Обновлено в 02:26
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Кино
Шарлиз Терон и Хелен Миррен возвращаются в «Форсаж»
Актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен вновь снимутся в очередной, девятой части фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:50
Политика
МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT
Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Бойцы «Азова» на «КамАЗе» подорвались у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» нацгвардии Украины подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко во вторник, 9 июля.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа
Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание областного правительства
Обновлено в 14:44
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26