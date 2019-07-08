Федеральная налоговая служба установила, что российская компания Erich Krause вывела в офшор на Кипре 298,3 миллиона рублей. Деньги были переведены компании-однодневке под видом оплаты рекламы в интеллектуальной программе «Своя игра», которая выходит на НТВ.

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе 300 млн рублей в офшор

Политика Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Происшествия Саакашвили сломал руку жительнице Одессы Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.

Политика Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.

Армия и оружие Китай выразил протест против планов США продать оружие Тайваню Планируется продажа ракетных комплексов, танков, а также других вооружений. Китай выразил протест против планов США продать оружие Тайваню.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Транспорт Правительство не планирует введение безлимитных автобанов Правительство РФ не планирует введение в стране автобанов без ограничения скорости по примеру Германии, заявил во вторник в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-премьер РФ Максим Акимов.

Кино В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».

Политика Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Хоккей Илья Воробьев и Алексей Кудашов поменяются местами в сборной Вообще, главным тренером сборной Илью Воробьева утвердили уже после чемпионата мира-2018 в Дании (туда он ездил в качестве исполняющего обязанности) и заключили с ним двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на два сезона.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.

Авто Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato Компания Aston Martin показала спорткар DBS GT Zagato, который войдет в линейку DBZ Centenary Collection.

Гаджеты Компания Logitech представила новую игровую гарнитуру Logitech G Pro X В разработке Logitech G Pro X принимали участие еще специалисты компании Blue Microphones, которые предоставили Logitech свою технологию Blue VO!CE, отвечающую за качество звука.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.

Политика Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.

Армия и оружие В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова» У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

Наука Таяние льдов в Антарктиде угрожает цивилизации Напротив, дело идет к тому, что Антарктида из-за развития этого процесса поглощает все больше солнечного света, а в итоге температура океана повышается, льдов становится все меньше.

Здоровье Диетолог назвала самые полезные летние ягоды В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.

Общество Медики раскритиковали поправки в законопроекты о защите врачей Подготовленные ко второму чтению поправки к пакету законопроектов, призванных ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, не защищают медицинских работников, говорится в заявлении Национальной медицинской палаты (НМП) России.