Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил МедведевГазета.Ru 03:05

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета. Постановление опубликовано 28 июня на сайте правительства, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Как отмечается
, устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе.
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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

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В России запретили держать дома львов, обезьян, пингвинов, гиен и акул

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Медведев утвердил список запрещенных для содержания животных

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Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в России

РИА Новости01:37

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Газета.Ru03:05
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