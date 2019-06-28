Список запрещенных к содержанию животных утвердил МедведевГазета.Ru 03:05

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета. Постановление опубликовано 28 июня на сайте правительства, сообщает ТАСС.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Экономика «Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.

Происшествия Задержан один из руководителей «Рольфа» В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.

Авто Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент Имя Voyager исчезло из модельного ряда марки Chrysler еще в 2007 году, а Grand Voyager отправился в отставку в 2016-м, когда ему на смену пришел минивэн Chrysler Pacifica.

Шоу-бизнес Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина заявила, что не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина заявила, что не сможет прожить на 100 тысяч рублей в месяц Напомним, что Таня Терешина замужем за 24-летним бизнесменом Олегом Курбатовым.

Политика Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.

Недвижимость Коллекторы назвали заначку золотым правилом ипотечников Заначка дает возможность заемщикам вернуться к платежам без потери жилья в случае возникновения финансовых трудностей, отметил вице-президент НАПКА.

Происшествия Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы передали в суд Дело об изнасиловании уфимской дознавательницы тремя полицейскими передали в суд.

Авто В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.

Экономика Правительство России решило не продлевать заморозку цен на топливо Федеральные СМИ сообщают, что на сегодняшнем совещании в кабинете министров, которое прошло под председательством вице-премьера Антона Силуанова, решили больше не подписывать соглашение с нефтяниками.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Наука Ученые рассказали, как можно улучшить хорошую память Обычные улитки раскрыли секрет хорошей памяти у человека, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Путин оценил результаты сотрудничества РФ и Саудовской Аравии Президент РФ Владимир Путин накануне саммита G20 в интервью Financial Times рассказал о положительных результатах в результате сотрудничества РФ и Саудовской Аравией.

Гаджеты Производителей смартфонов обяжут предустанавливать российское ПО «Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков», – говорится в публикации.

Политика Глава Минобороны Латвии испугался российского ТВ в гостинице Брюсселя Министр обороны Латвии Артис Пабрикс испугался, обнаружив в гостиничном номере в Брюсселе российский телеканал Russia Today.

Экономика Компания Лисина продает часть доли в НЛМК Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки.

Армия и оружие Турция нанесла удар по позициям в Сирии Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.