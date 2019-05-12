Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвоеВедомости вчера в 17:05
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
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Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Ювентус» впервые проиграл в серии А с Роналду в заявке
«Ювентус» уступил «Роме» в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:2). Туринцы впервые проиграли в серии А с форвардом Криштиану Роналду в заявке.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
В предыдущем аналогичном исследовании, изучавшем динамику оценки деятельности губернаторов с апреля 2018 года по октябрь 2018-го, в десятку аутсайдеров вошли главы Севастополя и Архангельской области Дмитрий Овсянников и Игорь Орлов, сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.
Обновлено в 00:39
Общество
Большинство россиян хотят работать, не нуждаясь в деньгах
Большинство жителей России хотели бы продолжать работать даже при условии отсутствия потребности в деньгах.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Два человека погибли от взрыва газа в Ростовской области
Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Ростовской области. Погибли два человека, в том числе один ребёнок.
Обновлено 11 мая в 21:02
Теннис
Хачанов сохранил свои позиции в рейтинге ATP
Карен Хачанов сохранил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Технологии
Эксперты заподозрили китайских хакеров в многолетних атаках на российские госструктуры
В коде использованных хакерами инструментов встречались упоминания китайских разработчиков, во время некоторых атак фиксировались подключения с IP-адресов из Китая.
Обновлено в 01:34
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Происшествия
Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек
Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек, сообщает в понедельник телеканал NDTV.
Обновлено в 00:17
Кино
Что произошло в пятой серии «Игры престолов»
Телеканал HBO выпустил пятый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» — предпоследний в сезоне и сериале в целом.
Обновлено в 02:12
Общество
Правила получения детских пособий упростили в России
Поправки в закон об упрощении правил получения детских пособий на территории Российской Федерации вступили в силу 12 мая.
Обновлено вчера в 03:22
Общество
В Тбилиси ливень затопил первые этажи жилых домов
В Тбилиси прошел мощный ливень, в результате которого оказались затопленными первые этажи жилых домов, дворы, подъезды и подвалы, передает «Новости Грузия».
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Политика
Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию»
Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что в Европарламент следует выбрать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии», передаёт Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»
Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 09:40
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Авто
Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis
Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве
Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 09:31