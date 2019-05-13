Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвоеВедомости вчера в 17:05

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
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Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, захотели расширить

Телеканал 360°03:36

Расширен список подлежащих маркировке товаров

Взгляд.ру03:05

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть увеличен вдвое

Эхо Москвы02:02

Медведев доверил фирме российских олигархов маркировку товаров. Цены могут вырасти

URA.Ru02:49

Список подлежащих маркировке товаров в России увеличат вдвое

Snob.ruвчера в 21:37

Компания Усманова, Галицкого и «Ростеха» будет маркировать продукты, напитки и детское питание

Весьмавчера в 18:09

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

Ведомостивчера в 17:05
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Происшествия

Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов

Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Кино

HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в Россию отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Музыка

Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу

Летом 2018 году в Российской Федерации состоялся чемпионат мира по футболу ФИФА. Россия в первый раз стала страной-хозяйкой мундиаля.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Авто

Бензиновые и дизельные автомобили запретят в Амстердаме

Амстердамские власти представили план мероприятий, согласно которому через 11 лет введут полный запрет на въезд в город автомобилям и мотоциклам с традиционными ДВС.
Обновлено в 01:47
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Происшествия

Опрокинулся грузовик: в Китае 12 человек погибли в ДТП

Обновлено вчера в 15:09
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Политика

Польша отказалась принимать делегацию Израиля

В пресс-релизе отмечается, что израильское правительство в последнюю минуту внесло изменения, которые предполагали, что члены делегации поднимут вопрос о реституции бывшей еврейской собственности в Польше.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск

Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

Обновлено вчера в 03:02
Политика

Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное

Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Технологии

«ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на РБК.
Обновлено в 03:29
Энергетика

Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Авто

Самые необычные модификации Renault Logan и Sandero

12 модификаций вазовской «копейки», о которых вы точно не знали, — здесь. 13 редких и необычных версий Гранты и Калины — в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Экономика

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Авто

Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Татьяна Голикова выступила против сокращения выходных в мае

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против предложения сокращения праздничных дней в мае, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Петербуржец вытолкнул сожительницу из окна четвертого этажа

Полиция Невского района Санкт-Петербурга завела уголовное дело о покушении на убийство в отношение 34-летнего местного жителя, который вытолкнул из окна четвертого этажа свою сожительницу.
Обновлено в 03:41
Общество

В Японии погадали на черепашьих панцирях перед интронизацией Нарухито

Обновлено в 02:11
Общество

В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы

Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Общество

Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели

Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
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