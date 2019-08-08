Список из 38 пострадавших в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса в Новороссийске опубликовал Life. Вместе с тем, по последним данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы госпитализирован 41 человек, в том числе 12 детей.

Список пострадавших в ДТП с автобусом в Новороссийске появился в Сети

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