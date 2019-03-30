Политика

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернетеLenta.ru 14:09

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук разместил на своей странице в «Фейсбуке
» список граждан Украины, которые якобы являются «неприкосновенными» для правосудия.
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Взгляд.ру14:31

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

Lenta.ru14:09
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