Политика
Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернетеLenta.ru 14:09
Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук разместил на своей странице в «Фейсбуке» список граждан Украины, которые якобы являются «неприкосновенными» для правосудия.БИЗНЕС Online15:54
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