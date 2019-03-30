Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернетеLenta.ru 14:09

с чего всё началось

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

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