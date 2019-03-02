Политика

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплытьРИА Новости 09:53

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.
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Списанные американские корабли для Украины не смогли доплыть до неё

Говорит Москва12:26

Переданные Киеву списанные американские корабли не смогли доплыть до Украины

URA.Ru12:47

Списанные американские катера до сих пор не дошли до Украины

Взгляд.ру12:00

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

РИА Новости09:53

Переданные Украине списанные катера могут не доплыть из США

Газета.Ru13:59

Передача США Украине списанных катеров растянется на год

News.ru09:08

Списанные американские корабли для Украины не смогли до нее доплыть

Lenta.ru08:11
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Политика

В Греции россиянина задержали по запросу Украины

В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста в энергетической отрасли Евгения Калинина, сообщил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 15:37
Происшествия

В аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет Uzbekistan Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Пулково", никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
Обновлено в 15:09
Происшествия

Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток

Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве

На юге-востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку.
Обновлено в 15:42
Политика

Евросоюз напомнил о неприкосновенности Гуайдо

Запугивание оппозиционного лидера Венесуэлы Хуано Гуайдо приведут к эскалации ситуации в стране, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Обновлено в 14:12
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Политика

Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»

У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области

Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
Обновлено в 14:59
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»

"Монако" сыграет с "Анже" в гостях 2 марта в рамках 27-го тура Лиги 1, Александр Головин заявлен в основе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:06
Транспорт

Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть йогурт пальцами

Бортпроводники авиарейса Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот» раздали пассажирам йогурты, но ложек не выдали.
Обновлено в 07:13
Теннис

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Умер известный украинский писатель и сценарист Василий Портяк

Представители Национального союза кинематографистов Украины заявили о смерти на 67-м году жизни отечественного писателя, сценариста и прозаика Василия Портяка.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

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Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»

Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 11:17
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Сирийские СМИ обвинили Запад в применении запрещенного белого фосфора

Обновлено в 15:30
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Каррера: «Если я увижу Глушакова, то поприветствую и протяну руку. Ничего против него не имею»

Обновлено в 15:32
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В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 8 школьников

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УАЗ начал продажи обновлённого «грузовика» УАЗ «Хантер»

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Массимо Каррера: «Бердыев должен был прийти в „Спартак“»

Бердыев должен был прийти, но я был доволен этой ситуацией. Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года.
Обновлено в 15:45
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Игорь Крутой рассказал о глухоте

Обновлено в 13:45
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Министр обороны Венесуэлы с иронией ответил на санкции США

Владимир Падрино Лопес в своем Twitter с иронией сообщил, что решил "облегчить" Штатам задачу и распорядился от править в минфин США полный список высших офицеров и адмиралов.
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Жореса Алферова похоронят в Комарово

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Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Российский актер Алексей Серебряков подчеркнул, что считает себя "абсолютно русским человеком", тем самым ответив на множественные обвинения в русофобии.
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Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА

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«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

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В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
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