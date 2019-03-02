Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплытьРИА Новости 09:53

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

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