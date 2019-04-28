Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на УкраинеРБК 03:53

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении. Разумков подчеркнул, что высказывает свое личное мнение.
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Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

РБК03:53

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

РИА Новостивчера в 23:20

В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России

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В штабе Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам

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У Зеленского подняли вопрос об артистах и фильмах из России

Российский Диалог02:42

«Мы выросли на этих фильмах»: Советник Зеленского – о том, вернут ли на Украину советские ленты и российских артистов

Царьградвчера в 15:06

В команде Зеленского рассказали, сможет ли вернуться на Украину советское кино

Life.ruвчера в 11:25
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Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
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В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено вчера в 14:37
Политика

На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев

На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

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Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Космос

Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели

Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля

Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол

Сарри высказал желание остаться в «Челси»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри пожелал остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать английский клуб претендентом на титул в Премьер-лиге.
Обновлено в 04:27
Политика

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Обновлено вчера в 21:29
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Авто

Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
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Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Общество

Лиза Пескова пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве.
Обновлено в 02:54
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Общество

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Много внимания может потребовать личная жизнь

На этой неделе много внимания может потребовать личная жизнь.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы заявила, что история «Голоса» для певицы окончена

История «Голоса» для известной певицы Светланы Лободы, скорее всего, окончена.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков повздорил с Лепсом на юбилее Павлиашвили

В прошлом году грузинский исполнитель «породнился» с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым, став крестным дочери пары Амелии.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
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Mail.Ru планирует запуск голосового помощника и «умной» колонки

Mail.Ru Group рассчитывает на запуск собственного голосового помощника "Маруся" уже к середине лета.
Обновлено 26 апреля в 12:23
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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