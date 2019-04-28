Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на УкраинеРБК 03:53
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении. Разумков подчеркнул, что высказывает свое личное мнение.
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Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37
Политика
На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев
На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля
Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
Сарри высказал желание остаться в «Челси»
Наставник «Челси» Маурицио Сарри пожелал остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать английский клуб претендентом на титул в Премьер-лиге.
Обновлено в 04:27
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Авто
Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Лиза Пескова пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве.
Обновлено в 02:54
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая: Много внимания может потребовать личная жизнь
На этой неделе много внимания может потребовать личная жизнь.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы заявила, что история «Голоса» для певицы окончена
История «Голоса» для известной певицы Светланы Лободы, скорее всего, окончена.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Алексей Чумаков повздорил с Лепсом на юбилее Павлиашвили
В прошлом году грузинский исполнитель «породнился» с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым, став крестным дочери пары Амелии.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины
Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Технологии
Mail.Ru планирует запуск голосового помощника и «умной» колонки
Mail.Ru Group рассчитывает на запуск собственного голосового помощника "Маруся" уже к середине лета.
Обновлено 26 апреля в 12:23
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19