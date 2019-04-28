Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на УкраинеРБК 03:53

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении. Разумков подчеркнул, что высказывает свое личное мнение.
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Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

РБК03:53

«Мы выросли на этих фильмах»: Советник Зеленского – о том, вернут ли на Украину советские ленты и российских артистов

Царьградвчера в 15:06

В штабе Зеленского высказали отношение к артистам и фильмам из России

Газета.Ru01:28

В штабе Зеленского рассказали об отношении к российским артистам и фильмам

ФАН01:03

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

РИА Новостивчера в 23:20

У Зеленского подняли вопрос об артистах и фильмах из России

Российский Диалог02:42

В команде Зеленского рассказали, сможет ли вернуться на Украину советское кино

Life.ruвчера в 11:25
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Ирина Понаровская в эфире канала «Россия 1» рассказал о присуждении звания народного артиста, которое она получила в феврале 2019-го в 66 лет.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Политика

На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев

На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
Политика

На выборы президента Казахстана выдвинулись девять человек

Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с участием четырех машин в Подмосковье

Обновлено в 08:41
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина

Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Путешествия

В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян

В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

В Австрии заявили о зависимости Европы от американских авантюр

Доктрины и договоры, которые лежат в основе Евросоюза и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США и нести полную ответственность за их преступления, пишет австрийское издание Contra Magazin.
Обновлено в 03:10
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Обновлено в 05:05
Происшествия

В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку

В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 08:31
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции

Обновлено в 05:50
Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Религия

Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира

В Севастополе у памятника святому Владимиру лампаду встретил крестный ход, который пронес благодатный огонь в храм под колокольный звон.
Обновлено в 08:33
Происшествия

При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой

Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Происшествия

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Баскетбол

Никола Йокич оформил трипл-дабл в 7-м матче с «Сан-Антонио»

Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Израиль передал Дамаску двух освобожденных сирийцев

Представители Израиля передали в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев, они амнистированы после возвращения при содействии России с сирийской территории останков израильского танкиста Захарии Баумеля, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 05:09
Экономика

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти матери

В конце программы в студии появилась 12-летняя дочь Юлии Началовой. Дедушка Веры отметил, что его внучка героически переносит смерть матери.
Обновлено вчера в 17:27
Культура

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»

Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» чемпионство Испании

Единственный мяч в ворота соперника забил на 62-й минуте форвард сине-гранатовых Лионель Месси, вышедший на замену в начале второго тайма.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Гаджеты

Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen

Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Хоккей

Впервые за 10 лет российские юниоры вышли в финал ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 13:15
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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