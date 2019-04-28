Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на УкраинеРБК 03:53
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении. Разумков подчеркнул, что высказывает свое личное мнение.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Ирина Понаровская в эфире канала «Россия 1» рассказал о присуждении звания народного артиста, которое она получила в феврале 2019-го в 66 лет.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Политика
На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев
На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
Политика
На выборы президента Казахстана выдвинулись девять человек
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине
Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в подмосковном Ступине.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Геращенко пожаловалась на «незаконную паспортизацию» Путина
Отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса требует первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 08:37
Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян
В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
В Австрии заявили о зависимости Европы от американских авантюр
Доктрины и договоры, которые лежат в основе Евросоюза и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США и нести полную ответственность за их преступления, пишет австрийское издание Contra Magazin.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку
В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Религия
Благодатный огонь доставили на место крещения князя Владимира
В Севастополе у памятника святому Владимиру лампаду встретил крестный ход, который пронес благодатный огонь в храм под колокольный звон.
Обновлено в 08:33
Происшествия
При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека
Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой
Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Баскетбол
Никола Йокич оформил трипл-дабл в 7-м матче с «Сан-Антонио»
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Израиль передал Дамаску двух освобожденных сирийцев
Представители Израиля передали в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев, они амнистированы после возвращения при содействии России с сирийской территории останков израильского танкиста Захарии Баумеля, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 05:09
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти матери
В конце программы в студии появилась 12-летняя дочь Юлии Началовой. Дедушка Веры отметил, что его внучка героически переносит смерть матери.
Обновлено вчера в 17:27
Культура
Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»
Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» чемпионство Испании
Единственный мяч в ворота соперника забил на 62-й минуте форвард сине-гранатовых Лионель Месси, вышедший на замену в начале второго тайма.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen
Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Хоккей
Впервые за 10 лет российские юниоры вышли в финал ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 13:15