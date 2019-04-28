Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на УкраинеРБК 03:53
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении. Разумков подчеркнул, что высказывает свое личное мнение.
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Обновлено в 04:25
Футбол
Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»
Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
Обновлено в 04:11
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Автоспорт
65 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса
Надеюсь, в гонке продолжу отыгрываться.
Обновлено в 07:05
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Коломне после пасхальной службы загорелся храм
Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:49
Экономика
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Обновлено 26 апреля в 17:12
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Су-35 лучшим истребителем за исключением F-22
В информационном агентстве The National Interest, издаваемом в США, отметили, что Су-35 лучше любого западного истребителя за исключением самолета 5-го поколения F-22.
Обновлено в 07:00
Религия
Путин и Медведев посетили пасхальное служение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Обновлено вчера в 17:34
Здоровье
Челнинские врачи проверили состояние здоровья ветеранов Великой Отечественной войны Тукаевского района
Бригада челнинского госпиталя для ветеранов войн побывала в командировке - в селах Тукаевского района.
Обновлено в 03:17
Происшествия
«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве
Елена Бурчак, о которой СМИ упоминали как о любовнице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, попала в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 06:43
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Политика
В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.
Обновлено в 05:57
Энергетика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Эксперты рассказали об опасности второго Чернобыля на Украине
Невнимание властей Украины к обеспечению безопасности атомных электростанций (АЭС) в стране может грозить повторением трагедии, произошедшей в Чернобыле в 1986 году.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу города Поуэй в американском штате Калифорния.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Певица МакSим после ДТП потеряла память
Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено 26 апреля в 12:28
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24