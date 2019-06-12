Политика

Спикер рады подписал закон об импичменте президенту УкраиныИзвестия 12:46

«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий. Документ должен вступить в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Закон об импичменте президента Украины подписан спикером Рады

Вести.Ru11:33

Спикер Рады подписал закон, позволяющий объявление импичмента

Московский Комсомолец11:32

Спикер Рады подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

ТАСС10:18

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Lenta.ru10:49

Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту

Комсомольская правда10:36

Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте

Газета.Ru11:10

Парубий подписал закон об импичменте президента

News.ru10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Общество

В финале детского «Голоса» победили боты

Обновлено вчера в 17:17
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление Киева о приближении ВСУ к Донецку

Представитель ДНР в эфире НСН дал характеристику заявлениям представителя ВСУ о приближении к Донецку.
Обновлено в 10:40
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Общество

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Политика

Тимошенко рассказала о падении украинской экономики

Обновлено в 01:32
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Обновлено в 05:58
Происшествия

В полиции имя Иван Голунов назвали антиправительственным лозунгом

В тексте административного протокола есть утверждение, что задержанная «выкрикивала антиправительственные лозунги: «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:06
Футбол

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Политика

День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин

День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Наука

Ранние фотографии восстановили по наночастицам

Обновлено в 10:08
Политика

Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Наука

Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории

Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол

Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»

Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Хоккей

Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года

В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Гаджеты

Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi Band 4

Обновлено 10 июня в 16:45
Экономика

В России задумались о четырехдневной рабочей неделе

Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракт, - заявил глава кабмина.
Обновлено в 06:10
Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

Обновлено в 11:20
Политика

МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.
Обновлено в 11:02
Общество

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Обновлено в 03:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Владимирович Парубий
Председатель Верховной Рады Украины
украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное