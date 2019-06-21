Спикер парламента Грузии ушел в отставкуРБК 07:37

с чего всё началось

Партия со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности обществу и подтверждает это своими действиями. Проявлением этого высокого стандарта и подотчетности является решение председателя парламента Ираклия Кобахидзе об уходе с поста.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта», ушел в отставку, сообщает Reuters. По данным грузинской телекомпании «Имеди», решение об отставке Кобахидзе было принято на заседании политического совета «Грузинской мечты».

Армия и оружие Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Происшествия В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова» МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.

Кино В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Автоспорт Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.

Происшествия Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.

Общество Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.

Авто На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.

Экономика Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествия Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова 6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Политика В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Автоспорт FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Автоспорт Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

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Экономика Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» 21 июня в г. Альметьевске (Республика Татарстан) состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть».

Армия и оружие Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что вчера вслед за американским беспилотником, который был сбит иранскими военными, летел разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8, в котором находились 35 человек.

Шоу-бизнес Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.

Армия и оружие Вооруженные силы Украины не откажутся от обстрелов Донбасса Обстрелы позиций вооруженных сил ЛНР и ДНР в Донбассе будут продолжены Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил министр обороны Украины Степан Полторак, его слова 21 июня приводит УНИАН.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.