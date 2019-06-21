Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставкуРБК 07:37
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта», ушел в отставку, сообщает Reuters. По данным грузинской телекомпании «Имеди», решение об отставке Кобахидзе было принято на заседании политического совета «Грузинской мечты».
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Партия со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности обществу и подтверждает это своими действиями. Проявлением этого высокого стандарта и подотчетности является решение председателя парламента Ираклия Кобахидзе об уходе с поста.
— Каха Каладзе, грузинский политикУралинформбюро 09:24
с чего всё началось
Глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после протестов в Тбилиси, передает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе.Дождь07:33
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