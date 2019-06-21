Политика
Спикер парламента Грузии подал в отставкуКоммерсантъ 07:36
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2». Накануне отставки спикера и глав Службы госбезопасности и МВД потребовали участники антироссийских протестов в Тбилиси.
Читать в источнике
Оценить84
Партия со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности обществу и подтверждает это своими действиями. Проявлением этого высокого стандарта и подотчетности является решение председателя парламента Ираклия Кобахидзе об уходе с поста.
— Каха Каладзе, грузинский политикУралинформбюро 09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке
Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Роспотребнадзор предложил ввести календарь прививок для пожилых людей
Роспотребнадзор выступил с инициативой сформировать календарь прививок для представителей старшего поколения.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально
Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Космос
«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля
Причиной переноса запуска ракеты «Протон-М» стали проблемы с аккумулятором спутника-обсерватории «Спектр-РГ».
Обновлено в 10:30
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки
Немецкие пожарные проявили смекалку, когда пытались спасти маленького бельчонка, застрявшего в канализационном люке.
Обновлено в 10:25
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Наука
Учёные впервые записали песню японского кита
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые записали пение японского кита.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников
В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Поместный собор Филарета отказался от томоса в пользу УПЦ
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района
Обновлено в 09:15
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Космос
Опубликованы фотографии колец Урана
Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.
Обновлено в 10:38
Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Обновлено в 04:01