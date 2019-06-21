Политика

Спикер парламента Грузии подал в отставкуКоммерсантъ 07:36

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2». Накануне отставки спикера и глав Службы госбезопасности и МВД потребовали участники антироссийских протестов в Тбилиси.
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Каха Каладзе
Партия со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подотчетности обществу и подтверждает это своими действиями. Проявлением этого высокого стандарта и подотчетности является решение председателя парламента Ираклия Кобахидзе об уходе с поста.
— Каха Каладзе, грузинский политикУралинформбюро 09:24

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