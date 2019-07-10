с чего всё началось

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса. Данный законопроект появился на сайте украинского парламента.

Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими

Происшествия В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.

Гаджеты «Лаборатория Касперского» нашла обновление шпионской программы FinSpy Компания «Лаборатория Касперского» нашла обновление программы для шпионажа FinSpy, способной читать данные из обычных и секретных чатов закодированных мессенджеров.

Шоу-бизнес Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.

Политика В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Происшествия На Красной площади задержали протестующих крымских татар Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».

Происшествия День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище 10 июля 2011 года на территории Татарстана затонул теплоход Булгария. Спасти удалось 79 пассажиров и членов экипажа, 201 человек – погиб.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Экономика Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.

Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Экономика «Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов сократился в РФ за период с января по май 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года на 3,7%. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Политика Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.

Авто Более 70% грузовых автомобилей в России производится на трех заводах Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего на территории РФ сборкой грузовых автомобилей занимаются 23 предприятия.

Общество Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Политика Зеленский за день уволил более 70 глав райадминистраций Президент Украины Владимир Зеленский за 9 июля уволил 71 главу районных государственных администраций.

Общество Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».

Музыка Украина запретила детям из России участвовать в Евровидении Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участникам с российским гражданством, а также выступавшим на территории РФ, участвовать в детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.

Происшествия В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.

Политика Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».

Армия и оружие США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.

Общество «Макдоналдс» оправдался за бургеры с антибиотиками Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о высоком качестве собственных бургеров и раскритиковала результаты исследования Роскачества.