Политика
Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскимиLenta.ru 06:23
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса. Данный законопроект появился на сайте украинского парламента.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к документу авторы, среди которых не только Парубий, но и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова, отмечают, что считают важным увеличить перечень преступлений, подходящих под эту статью.Утро.ru05:56
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В Раде предложили сделать уголовным преступлением признание Крыма российским
Крымская газета08 июля в 07:50
В Раде предложили давать от 3 до 5 лет за «непризнание Крыма украинским»
РИА Новости Крым08 июля в 06:43
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