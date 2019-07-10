Политика

Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскимиLenta.ru 06:23

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса. Данный законопроект появился на сайте украинского парламента.
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 авторы, среди которых не только Парубий, но и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова, отмечают, что считают важным увеличить перечень преступлений, подходящих под эту статью.
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