с чего всё началось

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент. Об этом в Facebook написал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Гаджеты Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.

Экономика Китай держит слово по расширению открытости Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о новых важных мерах по дальнейшему углублению открытости на саммите "Группы двадцати" в Осаке, на 13-м Форуме "Летний Давос" Китай в очередной раз заявил о своей приверженности политике открытости.

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Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Происшествия Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.

Футбол Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне» Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

Интернет Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Политика Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Политика Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Происшествия Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.

Общество Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.

Происшествия Из России полковник полиции сбежала в Грузию Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.

Политика Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Шоу-бизнес На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.

Экономика Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.