Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборыRT на русском 10:33
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент. Об этом в Facebook написал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
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с чего всё началось
«Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал он в Facebook.Взгляд.ру10:54
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