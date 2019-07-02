Политика

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборыRT на русском 10:33

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент. Об этом в Facebook написал глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
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с чего всё началось
«Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал он в Facebook
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Взгляд.ру10:54

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Парубий отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в раду

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Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

RT на русском10:33
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